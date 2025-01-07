Foreign Policy: У Европы есть два варианта 1 7.01.2025, 15:52

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Европейские миротворцы в Украине — это фантазия.

Франция ищет поддержку для отправки миротворческих сил. Для Европы это может стать единственным способом предотвратить еще более кровопролитную войну, пишет для Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org) Франц-Стефан Гади, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies):

— Война — это всегда выбор между одним риском или другим. Почти три года Европа в значительной степени вела себя так, как будто ей не нужно было делать этот выбор: поддерживала борьбу Украины с Россией и одновременно оставалась в полной безопасности, избегая рисков для своего населения и вооруженных сил. Учитывая ухудшающуюся военную ситуацию в Украине, перспективу сокращения военной помощи от Вашингтона и растущую вероятность навязанного перемирия в пользу России, уклонение Европы от принятия болезненных решений больше не может продолжаться.

Основной вопрос заключается в том, что последует за прекращением огня. У Европы есть два варианта в этой ситуации: принудить к перемирию силой, если это будет необходимо, или принять на себя риск еще более чудовищного конфликта в ближайшие годы, который может выйти за пределы Украины.

Верный расчет жизненно необходим в этой ситуации, убежден автор:

— Без значительного военного присутствию западных государств в Украине, Россия, скорее всего, будет игнорировать любые гарантии безопасности для оставшейся части Украины.

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда уже отказались от отправки американских войск, заявив, что это зона ответственности Европы. Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон добивается поддержки европейских миротворческих сил. Недавно он был с визитом в Польше для лоббирования этой идеи, но получил отказ. Правительство Германии также, похоже, намерено отказаться. Однако министр обороны Италии Гвидо Кросетто сказал, что Италия будет участвовать. Европа не может избежать этих дебатах, если она не готова рискнуть потерять Украину и столкнуться с более крупной военной конфронтацией в будущем.

Пока Украина не стабилизировала линию фронта, дискуссии о развертывании европейских войск носят чисто теоретический характер, пишет автор:

— Только тогда, когда Россия признает, что она больше не может добиться значимых побед в 2025 году, она перейдет к попыткам замораживания конфликта. Мы можем этого достичь, если новая администрация Трампа обратит внимание на звоночки о том, что они могут рассмотреть стратегию «эскалации для деэскалации», другими словами, усилить давление на Россию путем увеличения поставок оружия в Украину в качестве способа укрепления позиций Киева в переговорах и заставить Москву договориться на разумных условиях. Однако наступит момент, когда Трамп заявит, что Украина сейчас является проблемой Европы, и у Европа должен быть готов план действий.

Любая идея о том, что Европа могла бы сдержать Россию от нарушения перемирия и возобновления агрессии с помощью небольшого количества миротворцев — это фантазия. Такое нельзя противопоставить закаленным в боях механизированными формированиями России. Крайне низкий уровень эффективного сдерживания. Другой вариант — это действительно эффективная военная мощь, способная выстоять и удержать свои позиции в случае российской агрессии, подобно американским войскам в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове или миссии НАТО в Косово.

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