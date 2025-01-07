На днях Минск полностью переведут на артезианскую воду2
- 7.01.2025, 16:21
Для этого введут в эксплуатацию несколько десятков скважин.
На днях Минск полностью переведут на артезианскую воду. Для этого вскоре введут в эксплуатацию несколько десятков артезианских скважин, информирует «Еврорадио».
О том, что жители западных районов столицы смогут пить артезианскую воду в 2025-м, было заявлено еще в 2018 году. Минские власти обещали, что таким образом решится проблема качества питьевой воды во Фрунзенском и частично в Московском районе (крупнейшая проблема произошла там в июне 2020-го).
На сегодняшний день Минск потребляет более 400 тысяч кубометров воды в сутки. В ближайшее время будет обеспечено 120-130 тысяч куб. м. из подземных источников.