Во Франции умер ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен 7.01.2025, 16:27

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Жан-Мари Ле Пен

Основателю правой партии «Национальный фронт» было 96 лет.

Во Франции скончался основатель и многолетний руководитель правопопулистской партии «Национальный фронт» (в настоящее время - «Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пен. Он умер в возрасте 96 лет в кругу семьи, сообщает во вторник, 7 января, DW со ссылкой на родственников политика.

Несколько недель назад отец нынешнего лидера французских правых популистов Марин Ле Пен переехал в дом престарелых в пригороде Парижа Гарше.

Ле Пен был исключен из партии в 2015 году

Жан-Мари Ле Пен основал партию «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял ее до 2011 года, после чего передал руководство своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году по настоянию Марин Ле Пен он был исключен из партии после многочисленных обвинений в расизме и антисемитизме. В 2018 году «Национальный фронт» был переименован в «Национальное объединение».

Один из крупнейших политических успехов Ле Пена - выход во второй тур президентских выборов в 2002 году, в котором он уступил консерватору Жаку Шираку.

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