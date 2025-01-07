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Белорусам, воюющим в ВСУ, продлят временный вид на жительство

  • 7.01.2025, 16:36
Белорусам, воюющим в ВСУ, продлят временный вид на жительство

Кабмин Украины внес изменения в решение о гражданстве.

Кабинет министров предоставил возможность продлевать действие временного удостоверения гражданина Украины для россиян и белорусов. Это касается людей, которые воюют за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его словам, эта возможность предусмотрена с целью реализации по закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

Под действие постановления попадают граждане России и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины и подали обязательство прекратить иностранное гражданство в течение двух лет, но срок выполнения обязательства истек.

Во временное удостоверение гражданина Украины лицам, которые принимают участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, будет ставиться отметка о продлении срока его действия.

Это могут делать Государственная миграционная служба, дипломатические представительства и консульства.

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