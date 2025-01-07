«Сырский не просто так поехал в Курскую область» 2 7.01.2025, 16:41

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Александр Коваленко

Задача Украины — расширение зоны контроля.

ВСУ начали наступление в Курской области РФ. Российские военные блогеры бьют тревогу, украинские источники более сдержано комментируют это событие.

Что же происходит там на самом деле? Об этом сайт Charter97.org спросил военно-политического обозревателя украинской группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко:

— Если кто-то думал, что на Курщине все завершено, — это нет так Тому есть определенные объективные факторы. В ближайшее время, конечно же, никаких официальных подтверждений со стороны Украины мы не услышим. Это вполне логично, сейчас очень важно сохранять режим тишины. Однако доверять абсолютно всему, что ретранслируют российские пропагандисты и блогеры, я бы не стал.

Я бы выделил несколько предпосылок, которые на сегодняшний день имеют место быть в Курской области. Во-первых, приезд генерала Александра Сырского. Было понятно, что он не просто так поехал в настолько экстремальную зону. Не только для того, чтобы просто принять участие в награждении бойцов. Это можно было сделать в Сумах или Киеве, но тут было его непосредственное участие в определенного рода подготовке действий.

— Каких?

— До инаугурации Дональда Трампа России было очень важно практически полностью вернуть контроль над Курской областью. Подчеркну, для них это принципиально важная задача.

Но они с ней не справляются, имея группировку в 55 тысяч в Курской области, при этом еще масштабно применяя северокорейский ресурс. Они не достигли каких-то существенных результатов. И не достигнут до самой инаугурации.

Силы обороны Украины «пошли на вы». То есть пошли в ответ, начав расширять зону контроля. В то время как Россия не достигла определенных показателей, Украина стала их расширять. Очень важно, что сейчас проводится операция в зоне, которая ранее не была подконтрольна СОУ.

Если мы сейчас посмотрим, где происходит продвижение, то это как раз та зона, где контроля как такового не было. В августе в этих локациях действовали украинские разведывательные группы, но не полноценно осуществлялся контроль.

Еще один очень важный фактор, который озвучивал и генерал Сырский, за время курской операции российская сторона потеряла 38 тысяч личного состава. Когда же началась сама операция как таковая, то курская группировка в августе 2024-го составляла 10-12 тысяч. То есть в течение этого периода была увеличена группировка на 40-45 тысяч. Важно понимать, что это обновление группировки. Сейчас они выходят в ноль.

Нулевой потенциал виден даже по коэффициенту полезного действия российского контрнаступления, которое началось. Оно замедлялось все это время. Именно этим переломным моментом нулевого потенциала воспользовались Силы обороны Украины, чтобы значительно расширить ту или иную зону контроля.

То есть украинские бойцы сейчас занимаются расширением зоны контроля. Все версии о том, что это будет поход на Курск, на Курскую АЭС — это все роспропаганда.

Задача Украины — расширение зоны контроля. При этом российское командование до конца так и не понимает, где еще могут расшириться эти зоны контроля. В каких именно местах. У них нет полноценной готовности к этому.

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