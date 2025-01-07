Чемпиона Формулы-1 отправили на общественные работы в Африку

Чемпиона Формулы-1 отправили на общественные работы в Африку1
- 7.01.2025, 17:09
Макс Ферстаппен был наказан за нецензурную лексику.
Международная автомобильная федерация (ФИА) обязала пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена участвовать в общественных работах в Руанде за использование нецензурной лексики во время пресс-конференции, пишет «Зеркало Недели».
Подобная мера была применена к нидерландскому пилоту в прошлом сезоне Формулы-1, а сам гонщик так прокомментировал данное наказание:
«Я поговорил с президентом, и мы договорились, что на праздничной церемонии ФИА в Руанде я буду участвовать в специальном детском проекте. Кстати, это было очень весело – наконец-то было принято разумное решение», — приводит слова нидерландского пилота издание Blick.
Напомним, Ферстаппен использовал нецензурную брань, описывая разочаровывающие характеристики своего болида на Гран-при Азербайджана, во время официальной пресс-конференции Формулы-1 19 сентября прошлого года.
В прошлом сезоне Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы-1.
Таким образом, 27-летний Макс сравнялся по числу чемпионств с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше раз выигрывали только Хуан Мануэль Фанхио (5), Льюис Хэмилтон (7) и Михаэль Шумахер (7).