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Впервые в истории Папа Римский назначил женщину на руководящую должность

  • 7.01.2025, 17:55
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Впервые в истории Папа Римский назначил женщину на руководящую должность
Симона Брамбилла

Симона Брамбилла возглавила высший орган власти в Ватикане.

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину главой Дикастерии по делам институтов монашеской жизни и обществ апостольской жизни. Префектом стала сестра Симона Брамбилла, которая ранее занимала должность секретаря этого ведомства, пишет РБК-Украина.

Кто такая Симона Брамбилла

Сестра Симона Брамбилла родилась в 1965 году на севере Италии. Она получила образование медсестры, а в 1988 году вступила в конгрегацию Миссионерок Матери Божьей Утешительницы, приняв первые обеты в 1991 году, а пожизненные - в 1999 году. После этого она отправилась на миссии в Мозамбик.

Сестра Брамбилла имеет научную степень доктора психологии, которую защитила в Папском Григорианском университете, где также преподавала. В 2011-2023 годах она занимала должность генеральной настоятельницы своей конгрегации. В октябре 2023 года ее назначили секретарем Дикастерии институтов богопосвященной жизни и обществ апостольской жизни.

Что означает это назначение

Женщина впервые возглавила дикастерию Римской курии, которая является высшим органом высшей власти в Ватикане и помогает Папе Римскому управлять католической церковью.

Это назначение является частью более широкой стратегии Папы Франциска, направленной на усиление роли женщин в Ватикане. С 2013 по 2023 год доля женщин среди работников Святого Престола и Ватикана выросла с 19,2% до 23,4%.

Ранее Папа также назначил женщин на другие ключевые должности в Ватикане, в частности, Барбару Джатту директором Ватиканских музеев и сестру Рафаэллу Петрини генеральным секретарем Губернатората Ватикана.

Назначение сестры Симоны стало возможным благодаря Апостольской конституции Praedicate Evangelium 2022 года, которая позволила мирянам и женщинам возглавлять дикастерии, что ранее было зарезервировано для кардиналов и архиепископов.

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