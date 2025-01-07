Белорус, устроивший дебош в Таиланде, извинился перед полицейскими 1 7.01.2025, 18:18

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Он пришел в полицейский участок с адвокатом и подарками.

Отпуск 39-летнего белоруса на Пхукете затянулся из-за инцидента, произошедшего в декабре. Мужчина устроил пьяный дебош на Кароне, вступил в конфликт с полицейскими и оказал сопротивление при задержании.

7 января белорус явился в полицейский участок Карона, извинился перед сотрудниками, принес символические подарки и заявил о готовности принять любое наказание, назначенное судом, пишет Onliner.

Мужчине предъявили обвинения по трем статьям:

• нарушение общественного порядка в состоянии опьянения;

• сопротивление полиции при исполнении;

• причинение ущерба имуществу.

Белорус заверил, что любит Пхукет и готов выполнить общественные работы, если суд примет такое решение. Он также пообещал, что впредь не повторит подобного поведения, но планирует возвращаться на остров отдыхать.

Таиландское законодательство предусматривает за деяния мужчины наказание в виде штрафа до пяти тысяч долларов и/или тюремного заключения сроком от двух лет до пожизненного в зависимости от тяжести травм, полученных сотрудниками полиции.

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