ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту на Курщине
- 7.01.2025, 18:27
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Под удар попал командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты РФ.
Во вторник, 7 января, ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в населенном пункте Белая Курской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Под удар попал командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты российской армии.
В Генштабе пояснили, что соответствующие атаки являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Вооруженных сил, ведущих боевые действия на территории РФ.
«Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, угрожающие безопасности граждан Украины», - говорится в сообщении.