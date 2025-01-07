ВСУ взяли в плен более 100 военных армии РФ из Крыма 4 7.01.2025, 18:45

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Большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.

В украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства президента Украины в АР Крым.

«Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Отмечается, большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Также в представительстве президента рассказали, что на войне погибли по меньшей мере 1657 солдат российской армии из подразделений, дислоцированных в оккупированном Крыму. 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины.

Однако количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.

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