Умер бард Вадим Мищук, написавший «Рижский вокзал» и «Застолье» 7.01.2025, 19:03

Вадим Мищук

Исполнитель авторской песни скончался на 69-м году жизни.

В Москве умер бард-исполнитель Вадим Мищук, сообщает сайт Грушинского фестиваля, в котором он и его брат Валерий Мищук неоднократно участвовали.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — говорится на сайте фестиваля.

Вадим Мищук родился в июле 1956 года в Риге. Со своим братом с конца 1970-х выступал в ансамбле «Домино». В 1989 году братья перебрались в Москву, где начали выступать дуэтом. Их композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.

Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. Валерий Мищук умер 14 августа 2022 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Вадим продолжал творческую деятельность сольно.

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