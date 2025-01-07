Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти в Беларуси 5 7.01.2025, 19:05

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В тюрьме?

Узурпатор Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», передает БелТА.

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти (и вы тоже) пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить», — заверил диктатор.

Диктатор уточнил, что будущее, в особенности предстоящие пять лет — это смена поколений, процесс которой всегда болезненный.

«Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений», — уточнил он.

Лукашенко также отметил, что собирается продолжить политическую карьеру в любой должности.

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