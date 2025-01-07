Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем

Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем1
- 7.01.2025, 19:13
Президент Парагвая поддержал лидера оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса.
Это решение связано с поддержкой парагвайского лидера в адрес оппозиционера Эдмунда Гонсалеса.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем после слов его президента Сантьяго Пенья, не признавшего победу на «выборах» действующего венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщил в телеграм-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
«Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья, который, игнорируя международное право и принцип невмешательства, повторяет неудачную практику, напоминающую политические фантазии ныне не существующей Группы Лимы с ее нелепой авантюрой под названием Гуайдо», — говорится в сообщении.
До этого 6 января Пенья написал в X, что он разговаривал с кандидатом от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалесом и выразил уверенность, что именно оппозиционер одержал победу на президентских «выборах» 2024 года.
Оппозиция не признала результаты «выборов», в нескольких городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро.