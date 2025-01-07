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Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем

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  • 7.01.2025, 19:13
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем

Президент Парагвая поддержал лидера оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса.

Это решение связано с поддержкой парагвайского лидера в адрес оппозиционера Эдмунда Гонсалеса.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем после слов его президента Сантьяго Пенья, не признавшего победу на «выборах» действующего венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщил в телеграм-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

«Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья, который, игнорируя международное право и принцип невмешательства, повторяет неудачную практику, напоминающую политические фантазии ныне не существующей Группы Лимы с ее нелепой авантюрой под названием Гуайдо», — говорится в сообщении.

До этого 6 января Пенья написал в X, что он разговаривал с кандидатом от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалесом и выразил уверенность, что именно оппозиционер одержал победу на президентских «выборах» 2024 года.

Оппозиция не признала результаты «выборов», в нескольких городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро.

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