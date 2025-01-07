Когда в Беларуси будут следующие длинные празднования 3 7.01.2025, 19:38

2,040

Январские выходные заканчиваются.

В Беларуси заканчиваются длинные выходные — с 4 по 7 января. При этом рабочий день за понедельник, 6-го числа, нужно будет отрабатывать в предстоящую субботу, 11-го. «Зеркало» рассказывает, когда белорусов ожидают очередные длинные выходные.

Из-за переносов у белорусов в 2025-м пять раз будут длинные выходные. Первая порция — в январе (с 4-го по 7-е число).

В следующий раз тройные выходные планируются в апреле — с 27-го по 29-е. При этом рабочий день с понедельника, 28-го апреля, переносится на субботу, 26-го.

Также в 2025-м длинные выходные будут в июле — с 3-го по 6-е, в ноябре — с 7-го по 9-е, а также в декабре — с 25-го по 28-е.

Напомним, ранее Минтруда установило расчетные нормы рабочего времени на 2025 год. Так, установлен рекорд по рабочим часам — таким низким этот показатель не был как минимум с 2009 года (более ранние данные нам не удалось найти).

Для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье эта норма в 2025-м составит 2007 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2010 часов. В 2024-м было 2016 и 2022 часа соответственно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com