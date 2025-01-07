Когда в Беларуси будут следующие длинные празднования

Когда в Беларуси будут следующие длинные празднования3
- 7.01.2025, 19:38
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Январские выходные заканчиваются.
В Беларуси заканчиваются длинные выходные — с 4 по 7 января. При этом рабочий день за понедельник, 6-го числа, нужно будет отрабатывать в предстоящую субботу, 11-го. «Зеркало» рассказывает, когда белорусов ожидают очередные длинные выходные.
Из-за переносов у белорусов в 2025-м пять раз будут длинные выходные. Первая порция — в январе (с 4-го по 7-е число).
В следующий раз тройные выходные планируются в апреле — с 27-го по 29-е. При этом рабочий день с понедельника, 28-го апреля, переносится на субботу, 26-го.
Также в 2025-м длинные выходные будут в июле — с 3-го по 6-е, в ноябре — с 7-го по 9-е, а также в декабре — с 25-го по 28-е.
Напомним, ранее Минтруда установило расчетные нормы рабочего времени на 2025 год. Так, установлен рекорд по рабочим часам — таким низким этот показатель не был как минимум с 2009 года (более ранние данные нам не удалось найти).
Для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье эта норма в 2025-м составит 2007 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2010 часов. В 2024-м было 2016 и 2022 часа соответственно.