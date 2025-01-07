Власти ввели существенные изменения по крипторынку 7.01.2025, 20:16

Они вряд ли понравятся тем, кто на этом зарабатывает.

С 1 января 2025 года, как ожидалось, завершилось действие льготы по налогам с криптовалютами. Но власти оставили некоторые послабления по этому сбору. Они касаются, к примеру, резидентов ПВТ, передает «Зеркало».

Чиновники прописали в Налоговом кодексе порядок исчисления и уплаты подоходного налога по доходам от операций с токенами.

«Так, для целей налогообложения подоходным налогом под доходами по операциям с токенами признаются любые виды доходов, в том числе полученные от майнинга, обмена токенов на иные токены, отчуждения за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги», — уточняют в Министерстве по налогам и сборам (МНС).

Какие доходы от токенов не подпадают под налог

При этом с некоторых таких доходов по-прежнему не нужно платить подоходный. Так, этот сбор не будут взимать по операциям с токенами, которые совершаются через резидентов Парка высоких технологий.

Также под подоходный налог не будут подпадать доходы по токенам, которые создали резиденты ПВТ.

Из-под этого сбора еще вывели деятельность по майнингу, а также обмен токенов на другие токены (кроме доходов от незаконной деятельности).

А что, если криптовалюта досталась в наследство или подарок?

Также не будут облагаться налогом подаренные близкими родственниками и унаследованные токены.

Если получить подарок криптовалютой не от близких, то надо вписаться в сумму в 11 516 рублей в год. Если будет больше, то с превышения придется заплатить подоходный.

А если получить криптовалюту на иностранных торговых площадках?

«Доходы, полученные от разрешенных операций с токенами от зарубежных торговых площадок, иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, подлежат налогообложению по ставке в размере 13% на основании налоговой декларации по подоходному налогу с физлиц», — уточняют в МНС.

Кому придется платить повышенный налог?

Если налоговики узнают о незадекларированной криптовалюте, с которой не заплатили подоходный (если они подпадают под этот сбор), то к ним применят ставку в 26%.

Точно такое наказание рублем будет и по доходам от незаконной деятельности с криптовалютой. С нее тоже возьмут сбор по ставке в 26%.

«При этом налоговая база по доходам, полученным от незаконной и (или) запрещенной деятельности, определяется в том числе с учетом доходов от обмена токенов на иные токены», — уточняют налоговики.

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