Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь» 7.01.2025, 21:04

Окончательное решение примут уже этой зимой.

Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь». Ожидается, что окончательное решение примут уже этой зимой, передает «Еврорадио».

Как стало известно, в прошлом году работала специальная группа, которая провела аналитическое исследование. Выяснилось, что название «Беларусь» в большинстве источников используется чаще, чем «Белоруссия». По результатам этой исследовательской работы и была дана рекомендация о переименовании статьи о нашей стране.

Окончательный результат рабочей группы появится через две недели. Далее решение будет за Арбитражным комитетом. Будут и обсуждения о переименовании других статей в русскоязычной Википедии, в которых упоминается «Белоруссия».

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