Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь»
- 7.01.2025, 21:04
Окончательное решение примут уже этой зимой.
Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь». Ожидается, что окончательное решение примут уже этой зимой, передает «Еврорадио».
Как стало известно, в прошлом году работала специальная группа, которая провела аналитическое исследование. Выяснилось, что название «Беларусь» в большинстве источников используется чаще, чем «Белоруссия». По результатам этой исследовательской работы и была дана рекомендация о переименовании статьи о нашей стране.
Окончательный результат рабочей группы появится через две недели. Далее решение будет за Арбитражным комитетом. Будут и обсуждения о переименовании других статей в русскоязычной Википедии, в которых упоминается «Белоруссия».