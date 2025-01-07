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Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь»

  • 7.01.2025, 21:04
Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь»

Окончательное решение примут уже этой зимой.

Русскоязычная Википедия может переименовать «Белоруссию» на «Беларусь». Ожидается, что окончательное решение примут уже этой зимой, передает «Еврорадио».

Как стало известно, в прошлом году работала специальная группа, которая провела аналитическое исследование. Выяснилось, что название «Беларусь» в большинстве источников используется чаще, чем «Белоруссия». По результатам этой исследовательской работы и была дана рекомендация о переименовании статьи о нашей стране.

Окончательный результат рабочей группы появится через две недели. Далее решение будет за Арбитражным комитетом. Будут и обсуждения о переименовании других статей в русскоязычной Википедии, в которых упоминается «Белоруссия».

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