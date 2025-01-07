В Беларуси проснулись майские жуки

В Беларуси проснулись майские жуки3
- 7.01.2025, 21:11
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Природа не может помирить погоду и пору года.
В Беларуси обнаружили неспящего майского жука. Это можно понять по видео, опубликованном в TikTok, которое заметили «Сильные Новости».
По словам автора ролика, насекомое она встретила 5 января 2025 года.
Видео подписано в новогодней стилистике.
«Когда первый раз в жизни встретил Новый год на земле. А теперь седьмой день ищу май», – сказано на картинке.
В комментариях кто-то предположил, что бедолагу злая мачеха отправила за подснежниками. Другие говорили об аномально теплой зиме, несмотря на постновогодний снег.
А один из подписчиков поделился историей о том, что также недавно встречал майского жука, но его съел кот.