В Беларуси проснулись майские жуки 3 7.01.2025, 21:11

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Природа не может помирить погоду и пору года.

В Беларуси обнаружили неспящего майского жука. Это можно понять по видео, опубликованном в TikTok, которое заметили «Сильные Новости».

По словам автора ролика, насекомое она встретила 5 января 2025 года.

Видео подписано в новогодней стилистике.

«Когда первый раз в жизни встретил Новый год на земле. А теперь седьмой день ищу май», – сказано на картинке.

В комментариях кто-то предположил, что бедолагу злая мачеха отправила за подснежниками. Другие говорили об аномально теплой зиме, несмотря на постновогодний снег.

А один из подписчиков поделился историей о том, что также недавно встречал майского жука, но его съел кот.

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