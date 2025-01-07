Польша выделит почти $15 млрд на строительство первой АЭС

Польша выделит почти $15 млрд на строительство первой АЭС5
- 7.01.2025, 21:16
- 2,286
Реализацию проекта первой польской атомной станции должен одобрить ЕС.
Польское правительство одобрило законопроект о финансировании строительства первой в стране атомной электростанции. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра сообщают польские медиа.
Документ предусматривает, что компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) в 2025-2030 годах получит 60,2 млрд злотых ($14,7 млрд) на поддержку инвестиций в атомные электростанции.
Поддержка будет предоставлена в виде увеличения уставного капитала PEJ за счет денежного вклада. Также возможно увеличение уставного капитала путем внесения неденежного вклада – казначейских ценных бумаг.
Польша планирует завершить проект в 2036 году, чтобы заменить стареющие угольные электростанции и сохранить стабильные поставки в свою энергосистему. Новый акционерный капитал составит 30% финансирования станции, а остальные средства поступят в виде долга от Экспортно-импортного банка США и других финансовых учреждений, пишет Bloomberg.
Решение принято в то время, когда Европейская комиссия изучает предложение Польши о государственной помощи проекту, которая, кроме вливаний капитала, включает контракт на разницу цен на электроэнергию с завода и государственные гарантии по долгу PEJ.
Реализацию проекта первой польской АЭС должен одобрить Евросоюз. Исполнительный орган ЕС заявил в прошлом месяце, что у него «есть сомнения на данном этапе относительно того, полностью ли эта мера соответствует правилам ЕС по государственной помощи».
В то время как ядерная энергетика возрождается во всем мире, а искусственный интеллект стимулирует спрос на бесперебойные поставки, Польша ускоряет процесс во избежание задержек с заказами. Войцех Врохна, чиновник, отвечающий за критическую инфраструктуру, сказал, что переговоры с ЕС могут занять больше года, и после этого страна планирует подписать окончательное соглашение с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.
Первый энергоблок планируют завершить к 2035 году, а подача электроэнергии в национальную сеть ожидается в 2036 году после года испытаний.