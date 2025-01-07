Илон Маск может купить футбольный клуб «Ливерпуль» 4 7.01.2025, 21:21

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Его родственники родились в этом британском городе.

Американский миллиардер и соратник избранного президента Дональда Трампа Илон Маск рассматривает вариант с покупкой английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщил его отец Эррол Маск.

«Хочет ли мой сын купить «Ливерпуль»? Я не могу это комментировать, они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он его покупает. Он хотел бы этого, очевидно. Все бы хотели, в том числе я.

Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле. И нам удалось знать немало кого из The Beatles, потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы привязаны к Ливерпулю», – приводит слова Маска-старшего Sports Illustrated.

«Ливерпуль» является одним из легендарных футбольных клубов Англии. На данный момент «мерсисайдцы» принадлежат американской компании «Fenway Sports Group Holdings».

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