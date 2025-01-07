Украина получила первую БМП Lynx от Rheinmetall 1 7.01.2025, 21:31

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Это новейшая разработка немецкого концерна.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Это произошло в конце 2024 года.

Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам Паппергера, первую БМП Lynx, которую доставили в Украину в конце 2024 года, произвел завод Rheinmetall в немецкой общине Унтерлюс.

«Сейчас ее испытывают вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее», — отметил гендиректор оборонной компании.

Стоит заметить, что боевая машина пехоты Lynx — это новейшая разработка компании Rheinmetall. Вариант KF41 был представлен только в 2018 году.

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