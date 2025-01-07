До +5°С ожидается в Беларуси 8 января
- 7.01.2025, 21:57
Будет облачно с прояснениями.
До плюс 5 градусов и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Беларуси 8 января. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По прогнозу синоптиков, 8 января на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, ночью местами по стране — налипание мокрого снега.
Как отметили в ведомстве, в Беларуси в среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ночью и утром местами налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов.