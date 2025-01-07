Уникальный рекорд: украинский пилот F-16 сбил шесть ракет, имея всего четыре 7.01.2025, 22:18

В Defense Express раскрыли подробности.

В декабре 2024 года украинский пилот истребителя F-16 впервые в истории уничтожил шесть крылатых ракет РФ, имея только четыре ракеты. Украинские истребители F-16 способны нести четыре ракеты, хотя на некоторых изображениях эти самолеты имеют 16 ракет и бомб. Об этом пишет Defense Express.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре прошлого года пилот истребителя F-16 впервые за всю историю уничтожил сразу шесть крылатых ракет врага. Этот боевой подвиг украинский пилот совершил несмотря на то, что самолет был вооружен лишь четырьмя ракетами «воздух-воздух». Для сбития двух дополнительных ракет он воспользовался штатной 20-мм автоматической пушкой M-61

По словам экспертов, F-16 имеет девять точек для подвешивания вооружения: одну под фюзеляжем, шесть под крыльями и две на их законцовках. Однако только шесть из этих точек поддерживают размещение ракет типа «воздух-воздух» - четыре точки под крыльями и две на законцовках крыла. Остальные точки используются для ракет типа «воздух-земля», дополнительных контейнеров или топливных баков.

Изображения, где F-16 оснащен значительно большим количеством вооружения, показывают современные модификации, такие как F-16V Block 70/72, которые могут использовать многоточечные пилоны AMBER. Эти пилоны позволяют разместить больше ракет и бомб, но это не касается стандартных F-16, находящихся на вооружении Украины.

Учитывая высокое потребление топлива, F-16 обычно оснащаются дополнительными баками. Во время боевых патрулирований истребитель потребляет 2800-3000 литров топлива в час полета, а в условиях активных маневров и форсажных режимов - до 9000 литров. Для компенсации этого, F-16 использует дополнительные топливные баки, которые могут вмещать от 1400 до 2271 литров горючего под крыльями и до 1135 литров под фюзеляжем. Это позволяет значительно увеличить радиус действия самолета, что является критически важным для эффективного выполнения боевых задач.

В то же время два пилона на истребителях остаются свободными. Как демонстрируют снимки бельгийских F-16, похожих на те, что получила Украина, эти самолеты могут нести шесть ракет AIM-120, а также два дополнительных 370-галлонных топливных бака.

Однако, вероятно, Украина получила F-16 с контейнерами ECIPS/CJS, которые обеспечивают радиоэлектронную борьбу. Они не подходят для размещения ракет «воздух-воздух», а могут нести только бомбы. Поэтому, как отметили в Defense Express, у пилота остается четыре точки для подвески ракет.

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