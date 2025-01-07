Столица Сирии приняла первый международный рейс после свержения режима Асада
- 7.01.2025, 22:21
Главный аэропорт страны в Дамаске возобновил полноценную работу.
Первый международный коммерческий рейс после падения многолетнего диктатора Башара Асада приземлился во вторник, когда главный аэропорт Сирии в Дамаске возобновил полноценную работу. Об этом сообщает Daily Sabah.
«Самолет авиакомпании Qatar Airways приземлился около 13:00 (10:00 по Гринвичу), что стало первым коммерческим рейсом страны Персидского залива в Сирию за почти 13 лет. Это произошло вскоре после того, как из Международного аэропорта Дамаска взлетел первый рейс, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Самолет «Сирийских авиалиний», направлявшийся в Шарджу, вылетел около 11:45 утра (8:45 утра по Гринвичу), что стало первым международным коммерческим рейсом с 8 декабря», - говорится в материале.
На борту самолета был нарисован трехзвездочный флаг независимости Сирии, который давно ассоциируется с оппозицией к Асаду и который приняла новая власть.
Государственное информационное агентство SANA сообщило, что «первый сирийский самолет после освобождения» поднялся в воздух, направляясь в Шарджу со 145 сирийскими пассажирами на борту.