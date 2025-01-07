закрыть
7 января 2025, вторник, 22:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Столица Сирии приняла первый международный рейс после свержения режима Асада

  • 7.01.2025, 22:21
Столица Сирии приняла первый международный рейс после свержения режима Асада

Главный аэропорт страны в Дамаске возобновил полноценную работу.

Первый международный коммерческий рейс после падения многолетнего диктатора Башара Асада приземлился во вторник, когда главный аэропорт Сирии в Дамаске возобновил полноценную работу. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Самолет авиакомпании Qatar Airways приземлился около 13:00 (10:00 по Гринвичу), что стало первым коммерческим рейсом страны Персидского залива в Сирию за почти 13 лет. Это произошло вскоре после того, как из Международного аэропорта Дамаска взлетел первый рейс, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Самолет «Сирийских авиалиний», направлявшийся в Шарджу, вылетел около 11:45 утра (8:45 утра по Гринвичу), что стало первым международным коммерческим рейсом с 8 декабря», - говорится в материале.

На борту самолета был нарисован трехзвездочный флаг независимости Сирии, который давно ассоциируется с оппозицией к Асаду и который приняла новая власть.

Государственное информационное агентство SANA сообщило, что «первый сирийский самолет после освобождения» поднялся в воздух, направляясь в Шарджу со 145 сирийскими пассажирами на борту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип