Коллекционер нашел в Белостоке обертки для конфет, напечатанные в Гродно более ста лет назад 2 7.01.2025, 22:33

Фотофакт.

Матеуш Рыдзевский — коллекционер из Белостока. В старом доме он обнаружил множество оберток для конфет, напечатанных на гродненской фабрике братьев Лапиных. Находке более ста лет, и для Матеуша она стала настоящей удачей. Теперь мужчина мечтает побывать в Гродно и передать часть коллекции в местный музей, пишет Most.

Этикетки были найдены в 2023 году в потолке старого дома, который шел под снос. Мужчине пришлось трижды возвращаться в заброшенное здание, чтобы забрать все.

«Как они там оказались, я не знаю. Может быть, использовались для утепления. Думаю, что в доме жил еврей, потому что я нашел и вещи, связанные с иудаизмом. Их передал в музей, а обертки оставил себе», — рассказывает Матеуш.

Этикеток оказалось так много, что Матеуш смог отобрать около трехсот разных экземпляров, многие из которых хорошо сохранились, хотя и были напечатаны еще до революции.

«Я давно занимаюсь поисками старинных вещей и коллекционированием, но эта находка оказалась для меня настоящим сокровищем. Когда я нашел эти обертки, сразу обратил внимание на русский язык. Когда-то я сдавал экзамен по русскому, так что смог прочитать, что это обертки для конфет, которым более 100 лет. Еще при царе они были напечатаны, и самое интересное, что в соседнем Гродно».

«Эти бумажки — настоящее искусство»

Фабрика Лапиных в Гродно была известна качественными этикетками, которые выпускались для продукции Российской Империи, а в межвоенные годы — для Польши. Среди ее заказчиков были пивоварни, табачные предприятия. Также фабрика выпускала игральные карты.

«О фабрике Лапиных я никогда не слышал, — признается Матеуш. — Но, собирая находки, понял, что до войны гродненская фабрика работала на многие предприятия. На обертках можно найти названия из Варшавы, Люблина, Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что производители подписывали продукцию своим именем. И у некоторых конфет были необычные названия».

Здесь есть, например, обертки для карамели «Какаду», «Очарование», «Плач и смех». А есть и привычные нам названия, например, «Раковые шейки».

Коллекционер особенно увлекается дизайном старых оберток.

«Эти бумажки — настоящее искусство. В дореволюционное время сделать такие яркие обертки было сложно. Это не то что сейчас — пару кликов на компьютере, и готово. Тогда нужно было серьезно этим заниматься. Хочу верить, что такие этикетки сильно привлекали детей. Эти бумажки можно рассматривать с большим интересом».

40 злотых за этикетку

Как обертки оказались в Белостоке, можно только догадываться. Матеуш не исключает, что в доме около ста лет назад могли продавать конфеты или заниматься контрабандой продукции. А возможно, когда в 1921 году Гродно вошел в состав Польши, обертки на русском языке оказались не нужны.

«Сегодня такие обертки — это нишевая тема. Я знаю только одного человека в Польше, который собирает такой материал. Я его называю «король этикеток», он в свое время купил большое количество оберток на торгах. Когда я ему рассказал о своей находке, он был очень удивлен. Мы встретились, и я помог ему пополнить коллекцию этикеток.

Эти бумажки не очень дорогие. Например, самая дорогая может стоить 40 злотых. Но их ценность в другом, особенно для тех, кто занимается этой темой».

Сам Матеуш с детства собирает старинные бутылки из-под алкоголя. В его коллекции более сотни экземпляров. Это увлечение он перенял от родителей. Коллекцию бутылок Матеуша можно увидеть в Музее евреев Белостока.

Подарок для Гродно

Часть найденных оберток Матеуш передал в музеи Люблина и Варшавы. Мечтает мужчина побывать и в Гродно, чтобы передать часть находок в местный музей.

«Я давно хотел побывать в Гродно. Очень привлекает меня этот город, там есть что посмотреть. Если бы я поехал в Беларусь, то привез бы городскому музею подарок — большое количество этикеток, которые печатали в Гродно более ста лет назад.

Я слышал о картах Лапиных, которые нашли и восстановили. Их выпускали на этом же предприятии. Может, когда-нибудь что-то подобное произойдет и с конфетами, и мои находки тоже пригодятся».

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