The Washington Post: Трамп готов поддерживать поставки американского оружия для Украины 8.01.2025, 11:06

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Украинский дипкорпус в США должен учитывать точку зрения и приоритеты республиканцев.

Посол Украины проделал большую работал и смог найти подходы к Байдену и демократам, однако, если правительство Украины хочет получать оружие в будущем, им необходимо пересмотреть свои аргументы так, чтобы они звучали убедительно для Трампа, его администрации и республиканцев в Конгрессе, пишет для The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org) Джим Джерати, старший политический корреспондент американского издания National Review:

— В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может легко устроить подписание мирного соглашения между Россией и Украиной, а позже жаловался, что президент Украины Владимир Зеленский «ни в коем случае не должен был позволить этой войне случиться. Эта война — поражение». Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, и у Зеленского не было ни шанса предотвратить это нападение, кроме как капитулировать.

Но если недавния аналитика Financial Times [https://archive.is/qe2PJ] верена, Трамп готов поддерживать поставки американского оружия для Украины после его инаугурации, «по словам трех других людей, осведомленных о переговорах с западными чиновниками». Согласно двум источникам, Трамп потребует, чтобы члены НАТО более чем удвоили нынешний «целевой показатель расходов в 2%, 23 из 32 членов НАТО удовлетворяют этот показатель в настоящее время, до 5%». Один из них уточнил, «они знают, что Трамп согласится и на 3,5%».

Для этого вполне может потребоваться поблагодарить посла Украины в США Оксану Маркарову за службу и найти ей замену, убежден автор:

— Пример неплохой идеи было посещение Зеленским завода боеприпасов в Скрэнтоне в сентябре, штат Пенсильвания, когда он поблагодарил рабочих, которые производят одни из самых необходимых видов боеприпасов для его страны.

Во время своего визита Зеленский встречался как с Трампом, так и отдельно с Харрис и некоторыми демократами, что несколько разочаровало республиканцев. Негативную роль сыграло и то, что несколькими днями ранее в интервью New Yorker Зеленский сказал: «Я чувствую, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он убежден, что знает», и назвал Джей Ди Вэнса «слишком радикальным».

Маркарова проделала большую работу, она успешно отстаивала интересы Украины перед администрацией Байдена и демократами в Конгрессе. Но возникает закономерный вопрос о том, достаточно ли было сделано украинским дипкорпусом в США для привлечения на свою сторону республиканцев, пишет автор:

— Маркарова появлялась на Fox News всего несколько раз, последний раз в июле 2023 года, и еще раз стала гостем одного из подкастов Fox в феврале 2024 года. Но в ноябре она вручила награду от Украины телеведущей Newsmax, консерватору Грете Ван Сустерен, в знак признания за ее поддержку.

Марк Стрэнд, экс-президент Института Конгресса, сообщил, что перед выходом на пенсию в прошлом году он пригласил Маркарову и других сотрудников посольства Украины выступить на нескольких мероприятиях республиканской организации, но приглашения были отклонены. К счастью для дела Украины, представители британского, польского и румынского посольств присутствовали на мероприятии и продвигали повестку противостояния российской агрессии.

В конце марта 2022 года, через месяц после того, как Россия вторглась в Украину, опрос YouGov-Economist показал, что 68% сторонников Трампа выступают за отправку оружия в Украину. К концу ноября 2024 года тот же социолог обнаружил, что только 13% его сторонников выступают за увеличения объемов военной помощи Украине, и только 23% хотели бы сохранить текущий объем военной помощи Украине. Почти половина, 49%, высказались за уменьшение объемов.

Существуют аргументы в поддержку помощи Украине, которые получат отклик среди политиков правых взглядов, убежден Джим Джерати:

— Например необходимость противостоять жестокому подавлению Россией евангельских христианских церквей на оккупированных территориях и противодействие безконтрольному присвоению богатых природных ресурсов Украины.

Старший политический корреспондент убежден, что принуждение Украины к уступке территорий Москве в рамках мирного соглашения ослабит позиции США, что может подстегнуть агрессию других враждебных государств. Начиная с 20 января, республиканцы будут управлять Белым домом, Сенатом и Палатой представителей. Украина нуждается в том, кто понимает, чего хотят республиканцы, и будет представлять ее интересы. Украине нужен новый голос, который понимает точку зрения и приоритеты республиканцев.

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