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Российский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

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  • 9.01.2025, 8:28
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Российский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть
Тигран Кеосаян

Он находится в коме.

Об этом сообщила его жена, также российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Тиграну Кеосаяну 59 лет, по своей основной профессии он режиссер, но в свое время стал также телепропагандистом. В частности, с 2016 года он ведет на телеканале НТВ вечернее развлекательное сатирическое шоу «Международная пилорама», через которое проводит все основные российские пропагандистские нарративы. 

28 февраля 2022 года, после вторжения России в Украину, Тигран Кеосаян был включен в санкционные списки Европейского союза за поддержку политики, подрывающей территориальную целостность Украины и угрожающей ее независимости и суверенитету. Согласно аргументации, в своей программе Кеосаян

«последовательно изображал Украину как слабую и коррумпированную страну, которая держалась только благодаря помощи Запада… Он утверждал, что украинские власти нелегитимны. Он неоднократно заявлял, что Крым принадлежит России и что Донбасс не часть Украины».

После этого Тиграна Кеосаяна вносили в санкционные списки многих стран, в том числе и за поддержку полномасштабной войны в Украине.

С Маргаритой Симоньян Кеосаян официально вступил в брак в 2022 году, но фактически они жили вместе с 2012 года, у них трое общих детей. 

Конкретные причины текущих проблем Кеосаяна не озвучиваются, но известно, что ранее он перенес два инфаркта. Случилось это уже довольно давно, в 2008 и 2010 годах. О больном сердце мужа упоминала в своем нынешнем посте и Симоньян.

По данным телеграм-канала «База», Кеосаян попал в больницу в конце декабря. 

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