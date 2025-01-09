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Спецпредставитель Трампа хочет закончить войну в Украине за 100 дней

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  • 9.01.2025, 8:48
Спецпредставитель Трампа хочет закончить войну в Украине за 100 дней
Кит Келлог

Кит Келлог заявил, что у него «мало времени».

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней после инаугурации 20 января найти способ развязывания полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в среду 8 января.

По словам Келлога, и он, и Трамп знают о том, что у них мало времени для того, чтобы найти способ развязывания войны.

«Людям нужно понимать, что он [Дональд Трамп] не пытается что-то дать Путину или россиянам, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины», — считает представитель Трампа.

Келлог считает, что Трамп сможет предложить «приемлемое» решение президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — добавил он.

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