ВСУ сбили три российских вертолета 1 9.01.2025, 8:53

Погибли восемь летчиков.

У военной авиации России началась новая «черная полоса»" Только за минувшую неделю ВС РФ потеряли три боевых вертолета: два Ми-8 и один Ми-28.

Об этом сообщил один из ведущих российских Z-военкоров Кирилл Федоров, передает «Диалог».

«Восемь летчиков погибли, пока мы праздновали Новый год… Мы потеряли три наши боевые машины. Сразу два Ми-8 погибли в бою с БЭКами, а позже Ми-28 не вернулся домой», - написал пропагандист.

Напомним, что 1 января Силы обороны Украины впервые в мировой истории сбили сразу два Ми-8 с помощью безэкипажных катеров - так называемых БЭКов. О том, как россияне потеряли Ми-28, информации нет.

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