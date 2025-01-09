ВСУ сбили три российских вертолета

ВСУ сбили три российских вертолета1
- 9.01.2025, 8:53
Погибли восемь летчиков.
У военной авиации России началась новая «черная полоса»" Только за минувшую неделю ВС РФ потеряли три боевых вертолета: два Ми-8 и один Ми-28.
Об этом сообщил один из ведущих российских Z-военкоров Кирилл Федоров, передает «Диалог».
«Восемь летчиков погибли, пока мы праздновали Новый год… Мы потеряли три наши боевые машины. Сразу два Ми-8 погибли в бою с БЭКами, а позже Ми-28 не вернулся домой», - написал пропагандист.
Напомним, что 1 января Силы обороны Украины впервые в мировой истории сбили сразу два Ми-8 с помощью безэкипажных катеров - так называемых БЭКов. О том, как россияне потеряли Ми-28, информации нет.