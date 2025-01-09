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Под Смолевичами водитель Renault сбил 14-летнюю девочку

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  • 9.01.2025, 8:55
Под Смолевичами водитель Renault сбил 14-летнюю девочку

Она выходила из автобуса.

Под Смолевичами водитель Renault сбил 14-летнюю девочку, выходившую из автобуса. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В сообщении сказано, что 8 января, в среду, примерно в 15.50 на 29-м километре автодороги Р-69 на улице Лесная в деревне Слабодка, расположенной в Смолевичском районе, водитель школьного автобуса подвозил детей. Он выполнил остановку вне остановочного пункта для высадки пассажиров.

В ведомстве отметили, что 14-летняя девочка, которая вышла из автобуса, начала спереди транспортного средства переходить дорогу вне пешеходного перехода. В результате по причине стоящего автобуса несовершеннолетняя оказалась под колесами автомобиля Renault. За рулем авто находился 61-летний водитель.

Говорится, что машина ехала попутно остановившемуся автобусу. Также сообщается, что 14-летняя девочка с травмами была доставлена в больницу.

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