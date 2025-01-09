Под Смолевичами водитель Renault сбил 14-летнюю девочку 1 9.01.2025, 8:55

Она выходила из автобуса.

Под Смолевичами водитель Renault сбил 14-летнюю девочку, выходившую из автобуса. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В сообщении сказано, что 8 января, в среду, примерно в 15.50 на 29-м километре автодороги Р-69 на улице Лесная в деревне Слабодка, расположенной в Смолевичском районе, водитель школьного автобуса подвозил детей. Он выполнил остановку вне остановочного пункта для высадки пассажиров.

В ведомстве отметили, что 14-летняя девочка, которая вышла из автобуса, начала спереди транспортного средства переходить дорогу вне пешеходного перехода. В результате по причине стоящего автобуса несовершеннолетняя оказалась под колесами автомобиля Renault. За рулем авто находился 61-летний водитель.

Говорится, что машина ехала попутно остановившемуся автобусу. Также сообщается, что 14-летняя девочка с травмами была доставлена в больницу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com