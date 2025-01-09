Президент Мексики потроллила Трампа

Президент Мексики потроллила Трампа25
- 9.01.2025, 9:02
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Фотофакт.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум потроллила избранного президента США Дональда Трампа в ответ на его намерение изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки».
Она продемонстрировала карту, датированную 1600-ми годами, на которой было показано ранее обозначение Северной Америки с названием «Мексиканская Америка», пишет Daily Mail.
«Мексиканская Америка, это звучит красиво…» — сказала Шейнбаум в среду во время пресс-конференции в Мехико, иронично предлагая новое название.
Она отметила, что название Мексиканский залив признано ООН. К ее словам присоединился культурный советник Альфонсо Суарес дель Реал, который подробно остановился на истории названия
«Мексиканская Америка» для Северной Америки. Дело в том, что Мексиканская Америка известна с 17-го века... как название всей северной части континента», - заявил он.
Он также добавил, что название Мексиканского залива было признано на международном уровне и использовалось в качестве навигационного ориентира в течение сотен лет.