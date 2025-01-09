Голевая передача Алексея Протаса в овертайме помогла «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» 9.01.2025, 9:06

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Перед передачей белорусский хоккеист сделал сольный проход.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома обыграл «Ванкувер» (2:1 ОТ), пишет hockey.by.

В первом звене в составе хозяев сыграл белорусский форвард Алексей Протас. Белорус выходил на лед в одной тройке с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Протас отметился голевой передачей в овертайме после классного сольного прохода.

Алексей провел на площадке 19 минут 26 секунд (2:29 – в меньшинсте) и имеет лучший айстам среди форвардов «Вашингтона» (столько же сыграл Дилан Строум). Белорус два раза бросил по воротам: один бросок заблокировал соперник, второй пришелся мимо ворот, а также сделал один силовой прием. Форвард закончил встречу с показателем полезности «+1».

В сезоне Протас провел 41 матч, в которых набрал 36 (18+18) результативных баллов.

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