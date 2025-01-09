«Киев нанес Москве одно из самых крупных поражений»4
- 9.01.2025, 9:27
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Россия потеряет $6,5 миллиарда ежегодного дохода.
Россия потерпела одно из самых больших и дорогих поражений из-за решения Украины прекратить транспортировку российского газа по своей территории. Об этом на брифинге в среду, 8 января, заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает «Укринформ».
Он отметил, что из-за этого Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.
«Это явно полностью лишит Россию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из самых больших и дорогих поражений для Москвы», – сказал он.
Кирби добавил, что США приветствуют «решение Украины и ее решительность». Советник напомнил, что когда российский диктатор Владимир Путин только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.
В то же время он отметил, что США пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из Штатов.