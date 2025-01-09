Беларусь остается без игровых студий 5 9.01.2025, 9:22

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Главные потери 2024 года.

Белорусский геймдевбизнес, в 2010-х покоривший мир своими уникальными продуктами, сегодня переживает не лучшие времена. Часть студий закрылась. Часть - продана. Часть - эмигрировала. Часть - пытается найти нишу в изменившихся конфигурациях рынка и мира.

Кто в этом некогда мощнейшем сегменте, занимавшем первые места в мировых топах, не пережил минувший год на родине, посмотрел портал «Белорусы и рынок».

Ветерана больше нет

Незамеченным для большинства остался уход с этого рынка его ветерана – студии Steel Monkeys.

Ее в 2005 году создал первопроходец в этой нише - Тимофей Двоскин.

Steel Monkeys имела студии в Минске и Ванкувере, была резидентом ПВТ. Разработчик начинал с продуктов для ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 2, потом перешел на iOS и Android. В последние годы пытался заняться разработкой продуктов для виртуальной и дополненной реальности и игр AAA. Из проектов, которые указывались в портфолио, фигурировали I, Gladiator и I, Viking.

В профиле Тимофея Двоскина в LinkedIn указано, что он оставил руководство Steel Monkeys еще в 2019 году и уже пять лет работает в геймдевкомпании Saber Interactive.

Что касается юрлица Steel Monkeys («Стил Манкиз Компани»), то оно было ликвидировано летом 2024 года.

Кто еще

Из крупных игроков еще в 2022 году оставил Беларусь Wargaming Group, успевший до закрытия окна возможностей продать свой бизнес российским менеджерам.

В течение 2023 года процесс выходов из бизнеса, закрытий студий и эмиграции приобрел массовый характер.

Playgendary, Zephyr Mobile, Bit Media Soft, Battle Hive, Fun Craft Games, «Фортунатум», HitBox – вот далеко не полный печень известных и только начинавших студий, которые ликвидировали свои офисы в Беларуси в 2023 году.

Показательна ситуация с минским офисом одного из мировых лидеров в сегменте геймдева – ирландской Playrix. Ее владельцы братья Бухманы, как и Виктор Кислый, нашли российского покупателя на актив. Тот переименовал компанию в «БРИГ Студио». Но она просуществовала только до конца 2023 года. И тоже была закрыта.

За прошлый год перечень свернувших в Беларуси бизнес геймдевкомпаний существенно разросся.

Портал выделил главные потери 2024 года.

Среди них два бизнеса из «большой восьмерки» белорусских геймдевразработчиков.

Это – Belka Games и «Кажигульни», в рамках которого с 2022 года осуществлял деятельность в Беларуси паблишер SayGames. Обе компании ликвидированы в течение 2024 года.

Также ушли из этого сегмента два крупных иностранных бизнеса. Это – израильская компания Skywind Group и шведский холдинг из глобального форбсовского топ-2000 Evolution Gaming Group. Их дочерние структуры пока находятся в ликвидации.

Прекратили деятельность несколько менее известных компаний. В частности, Purple Games и российская HappyGames Studio.

Параллельно последние два года шел процесс переименований бизнесов – в рамках или географического раздела, или смены собственников.

Так белорусский «Вайзор Геймз» теперь это «ГеймТек», а «Гисмарт» - «Прокод Дев».

Компания «Плейдей» стала «Гейм Эволюшн», «Примета Геймс» - «СнакиГеймс», а «Трулли Сошиал Геймс БиУай» - «ГеймБлокс БиУай».

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