Сериал «Игра в кальмара 2» собрал более 126 миллионов просмотров за 11 дней 6 9.01.2025, 9:36

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Это рекорд для Netflix.

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» уверенно прокладывает себе путь к званию самого популярного на платформе, пишет ITC.

По данным Deadline, «Игра в кальмара 2» собрал 126,2 млн просмотров за 11 дней — сейчас это четвертый наиболее транслируемый сезон на Netflix, который уступает первому сезону, а также «Уэнсдей» и «Очень странным делам 4». В то же время скорость, с которой он набрал эти цифры, является рекордной для платформы, и вряд ли кого-то удивит, если второй сезон через некоторое время окажется на первом месте по просмотрам.

Первый сезон также получил выгоду от выхода продолжения, заняв второе место среди трансляций сериалов на иностранном языке — с 13,6 млн просмотров за неделю. Это большое достижение, поскольку предыдущие сезоны, хотя и возвращаются в топ-10 просмотров с выходом новых, но второе место занимают редко.

Напомним, что второй сезон следует за победителем прошлых соревнований Сон Ки Хуном (Ли Чон Че), который возвращается на смертельную арену, чтобы спасти новых участников, а также выйти на организаторов соревнований и остановить игру навсегда. Кроме Ли свои роли в продолжении повторили Ли Бён Хон (фронтмен игры), Ви Ха Чжун (молодой офицер полиции, который искал своего брата) и Кон Ю (вербовщик новых игроков).

Несмотря на большую популярность второго сезона, отзывы не такие хорошие, как могло показаться изначально: на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes зрительская оценка остановилась на отметке в 63%. Как мы отмечали ранее, продолжение в основном критикуют за отсутствие достаточного количества игр, ограничение сезона до семи эпизодов, появление трансгендера среди числа участников и открытый финал. Интересно, что идею с клиффхэнгером не оценил изначально и исполнитель главной роли, предполагавший, что зрители будут проклинать за это создателей шоу.

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