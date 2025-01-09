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Президент США Джо Байден стал прадедом

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  • 9.01.2025, 9:44
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Президент США Джо Байден стал прадедом
Джо Байдэн

Впервые в истории действующий американский президент стал прадедом.

Cтаршая внучка Джо Байдена родила сына, сообщает CBS News

Президент Байден на пресс-конференции в Калифорнии сообщил, что в среду его старшая внучка, Наоми Байден, родила первенца. 

Наоми является дочерью Хантера Байдена, второго сына президента. Новорожденного назвали Уильям Бреннон Нил IV в честь брата его отца, который трагически погиб в возрасте 19 лет в автомобильной аварии более 15 лет назад.

Наоми объявила о беременности в ноябре 2024 года. В 2022 году она вышла замуж за Питера Нила в Белом доме, что стало историческим событием - впервые внучка президента заключила брак в резиденции главы государства.

5 января в интервью USA Today в Белом доме Байден сообщил, что его внучке планируют сделать кесарево сечение.

«Скоро я стану прадедом, Господи Иисусе!», - сказал он.

В заметке в Instagram первая леди Джилл Байден поделилась фотографией, на которой она и президент держат правнука.

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