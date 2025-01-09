Кофейный бизнес белоруса удивил поляков 8 9.01.2025, 10:02

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Белорус сумел предложить рынку то, чего не было у конкурентов.

В Беларуси Игорь Степанов работал бариста, а эмигрировав в Варшаву, открыл компанию по обжарке кофе. В польской столице таких немало, но белорус сумел предложить рынку то, чего не было у конкурентов: постоянную связь с клиентами и доставку заказов день в день. О своем бизнесе и о культуре потребления кофе в Польше и Беларуси он рассказал MOST.

Игорь занимается кофе уже восемь лет. В Беларуси молодой человек совмещал работу бариста с участием в кофейных чемпионатах, а еще волонтерил на международных соревнованиях, чтобы завести новые знакомства в индустрии.

Переехав в 2020 году в Польшу, белорус занялся обучением бариста и консультировал кофейни, а затем устроился в фирму, которая занималась обжаркой кофе.

Он заметил, что культура потребления кофе в Польше в целом развита чуть слабее, чем в Беларуси.

— Если в кофейне стоит кран с водой и стаканы, поляк спросит, можно ли взять воды. Если заходят ребята-белорусы, они сразу понимают, что кран для гостей. Они разбираются в большинстве напитков.

По наблюдениям Игоря, в Польше популярен фильтр-кофе. При его приготовлении горячая вода медленно проходит через слой молотого кофе, находящегося в бумажном или металлическом фильтре. Такой кофе поляки пьют как дома, так и в заведениях.

Чтобы запустить производство, достаточно 10 тыс. злотых

Прочувствовав польский кофейный рынок, Игорь в 2023 году решил жарить кофе самостоятельно. Отыскать производственное помещение в Варшаве оказалось несложно.

— Есть помещения, которые предоставляют все нужное для производства оборудование в аренду. То есть можно прийти, обжарить и упаковать в течение двух-трех часов, — рассказывает белорус.

Чтобы зарегистрировать фирму, запустить производство в арендованном помещении с оборудованием и начать продажу кофе, по подсчетам Игоря, требуется около 10 тыс. злотых. А выйти в небольшой плюс получится уже спустя несколько месяцев работы. Часть средств «замораживается» в кофе — купленное сырье может храниться до двух лет. Стоимость одного мешка зерен весом 60-70 килограммов составляет от 2 тыс. до 4 тыс. злотых.

Напрямую кофе, например из Эфиопии, поставляется в огромных объемах — речь идет о тоннах. Поэтому небольшие компании работают через посредников. Заказывают образец, пробуют и определяются, что им подходит.

Сделали ставку на сервис и доступность

Фирма Игоря состоит из пятерых белорусов. Производство они запускали с одного мешка зерен.

— Купили самый базовый кофе, который есть практически у любого производителя. Сделали логотипы упаковок, сделали первые тестовые обжарки, посмотрели, устраивает ли нас по качеству и вкусу сырье, а потом на знакомых протестировали кофе, — рассказывает Игорь.

На производство одной пачки кофе требуется 10-12 минут, еще пять минут зерна охлаждают, а затем — пакуют.

— В целом за полчаса сделать пачку кофе вполне реально — учитывая полный цикл обжарки, охлаждения и потом уже фасовки и упаковки, — рассказывает Игорь.

В Варшаве много фирм, которые занимаются обжаркой кофе. Поэтому Игорь искал, что будет выделять его компанию на фоне других. Первое, на что сделал ставку белорус, — сервис. Он говорит, что польские компании работают достаточно медленно, в выходные дни связаться с ними не получится. А его компания поддерживает связь с клиентами почти круглосуточно и старается доставлять кофе в день заказа.

Второй фактор, который позволил белорусам выделиться, — баланс между доступностью и качеством.

— Мы стараемся жарить хотя бы по три-четыре позиции и под эспрессо, и под фильтр-кофе. Хотим быть посередине: чтобы одновременно это было доступно и качественно для заведений и чтобы было относительно интересно для потребителей дома, которые хотят качественный напиток, — объясняет Игорь.

В планах выйти за пределы Польши

Поиск клиентов оказался одной из самых сложных задач. Основные заказчики обжаренного кофе — кофейни, пекарни и рестораны. Если удастся договориться, то это могут быть и крупные офисы, сетевые заведения, а также частные лица.

— Рынок очень насыщенный. Это сотни средних и крупных производителей, а заведений — кажется, что много, но на самом деле заинтересованных в более дорогом продукте мало. Поэтому большинство компаний борется за одних и тех же клиентов, — рассказывает белорус.

По мнению Игоря, через несколько лет польский рынок обжарки кофе будет перегрет. Поэтому белорусы планируют выйти за его пределы — запустить поставки кофе в Чехию, где культура потребления этого напитка схожа с польской.

Также Игорь планирует обжаривать кофе на собственном оборудовании и открыть в Варшаве кофейный шоурум, где люди могли бы перед покупкой обжаренных зерен продегустировать разные виды кофе.

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