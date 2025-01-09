В Украине расшифровали признание из записной книжки солдата КНДР 14 9.01.2025, 10:10

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иллюстративное фото

Северокореец обокрал россиян.

Силы специальных операций расшифровали пятую часть записей в записной книжке солдата КНДР Гьонг Хонг Джонга, ликвидированного во время боев в Курской области РФ.

Как отметили в пресс-службе ССО, в одной из записей северокорейский военный признался, что ограбил российских солдат и продал эти вещи. Солдат КНДР якобы раскаивается за нарушения, которые совершил еще в Северной Корее, но это не остановило его перед новым правонарушением уже в России.

Северокореец не раскрыл в записях, что именно украл и в каком количестве, но его разоблачили. Вот полный перевод текста из записной книжки Джонга:

«Месячный жизненный отчет (признание). Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, одновременно проявляя силу и храбрость спецназовцев. Во время работы в казарме, я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян. Моя вина в том, что я не выполнил команду главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров. Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов».

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