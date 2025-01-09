Назван средний возраст минских женихов и невест в 2024 году 15 9.01.2025, 10:21

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Каждый шестой брак в 2024-м был заключен с иностранцем.

В Минске назвали средний возраст женихов и невест в 2024 году: 33 и 30 лет соответственно (в ноябре прошлого года в Ляховичском районе средний возраст жениха составлял 52 года, невесты — 49). Разница возрастного порога фиксировалась от 19 до 68 лет у мужчин и от 18 до 63 лет у женщин, сообщает minsknews.by.

Минчанами являются примерно 70% вступивших в брак в прошлом году. Каждый шестой брак в 2024-м был заключен с иностранцем (они представляли почти три десятка стран).

Самыми непопулярными месяцами были январь и май, популярностью же пользовались летние месяцы. Особый пик отмечался 08.08.2024 и 24.08.2024.

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