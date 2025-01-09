От Эстонской православной церкви требуют разорвать связи с РПЦ 7 9.01.2025, 10:29

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ЭПЦ должна будет изменить свой устав.

Министерство внутренних дел требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) разорвать все связи с российскими церковными властями. В конце января в парламент будет внесен законопроект, предписывающий церкви в течение двух месяцев изменить свой устав. В противном случае речь пойдет о принудительной ликвидации по решению суда, сообщает err.ee.

Через две недели правительство обсудит и, очевидно, направит в парламент проект изменения закона о церквях и приходах. Предлагается запретить в Эстонии деятельность церквей, связанных с организациями, которые поддерживают военную агрессию и насилие.

«Это начинание необходимо потому, что подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии. Этому надо положить конец. Мы видели, как Москва использовала религиозные организации для достижения своих целей в Молдове, Украине и других странах, и могу сказать, что нет ни малейших сомнений в том, что это делали и собираются и впредь делать и в Эстонии», – сказал «Актуальной камере» министр внутренних дел, председатель СДП Лаури Ляэнеметс.

По словам министра, Эстонская православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве.

«Из устава должны быть устранено упоминание томоса, в свое время данного российским патриархом местной церкви, необходимо изменить все пункты, говорящие об утверждении решений этой церкви Синодом Русской православной церкви и ее патриархом. Это относится и к имеющим собственные уставы Пюхтицкому монастырю и собору Александра Невского. Они тоже должны изменить свои уставы. Мы не будем делать исключений в вопросах безопасности. Если парламент этот закон примет, вступать в какие-то новые переговоры мы не станем», – заявил Ляэнеметс.

На переделку устава церкви будет отведено два месяца. Если требование закона не будет выполнено, министр обратится в суд с просьбой о принудительной ликвидации организаций-нарушителей.

Первое чтение законопроекта в большом зале парламента запланировано на середину февраля, а итоговое голосование – на апрель. Но уже сейчас можно сказать, что позиции разных политических сил в этом вопросе не совпадают.

«Мне кажется, что мы ходим по очень тонкому льду. Церковь в Эстонии и государство отделены друг от друга, и вмешательство в церковные дела со стороны государства станет прецедентом, причем достаточно сомнительным. Сам министр в Рийгикогу заверял нас, что не было никаких свидетельств того, что церковь каким-то образом нарушала закон или побуждала кого-то его нарушать. В таком случае все же существует презумпция невиновности», – подчеркнул депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия).

По его словам, он не видит причин, по которым центристы могли бы поддержать инициативу МВД. Скепсис в ее отношении высказывали и представители фракции консерваторов. Но имеющие большинство в Рийгикогу политики из трех правящих партий и Isamaa заявляют о необходимости изменить закон.

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