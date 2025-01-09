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Лукашенко едва может говорить

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  • 9.01.2025, 10:44
  • 9,726
Лукашенко едва может говорить

Видеофакт.

Александр Лукашенко появился на публике с заметными проблемами с голосом: он охрип и едва может говорить.

«Могли ли этому способствовать некие недоброжелатели? Или за этим кроется подготовка к чему-то более серьезному, например, госперевороту? Впереди важный визит в Китай — страну, где риски для здоровья могут быть особенно высокими: дальний перелет, напряженный график и невидимые вирусы.

Может, это карма? Возможно, здоровье подводит из-за того, что он сам издевается над людьми?» — пишет политолог Дмитрий Болкунец.

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