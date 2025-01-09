В Гродненской области заметили перелетных птиц 2 9.01.2025, 10:55

1,772

Скорее всего, это были дикие гуси.

На необычное для января явление обратил внимание читатель Newgrodno.by. Он снял в небе клин перелетных птиц. Скорее всего, это были дикие гуси.

Птиц заметили над деревней Радевичи Мостовского района примерно в 40 км от Гродно.

Обычно, кстати, эти перелетные птицы появляются в небе над Беларусью в марте. Однако изменение климата могло повлиять и на поведение крылатых. Кстати, несколько лет назад белолобых гусей замечали в январе над Брестом.

Как отмечали тогда специалисты, эти птицы зимуют в районе Балтийского моря, а на места гнездования в тундру летят именно над нашей страной.

Отправиться в путь их могла заставить более теплая, чем обычно, зима, хотя, возможно, наоборот, гуси в ожидании морозов перебираются в более комфортные места.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com