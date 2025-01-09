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В Гродненской области заметили перелетных птиц

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  • 9.01.2025, 10:55
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В Гродненской области заметили перелетных птиц

Скорее всего, это были дикие гуси.

На необычное для января явление обратил внимание читатель Newgrodno.by. Он снял в небе клин перелетных птиц. Скорее всего, это были дикие гуси.

Птиц заметили над деревней Радевичи Мостовского района примерно в 40 км от Гродно.

Обычно, кстати, эти перелетные птицы появляются в небе над Беларусью в марте. Однако изменение климата могло повлиять и на поведение крылатых. Кстати, несколько лет назад белолобых гусей замечали в январе над Брестом.

Как отмечали тогда специалисты, эти птицы зимуют в районе Балтийского моря, а на места гнездования в тундру летят именно над нашей страной.

Отправиться в путь их могла заставить более теплая, чем обычно, зима, хотя, возможно, наоборот, гуси в ожидании морозов перебираются в более комфортные места.

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