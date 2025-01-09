Правительство Армении одобрило проект закона о вступлении в Евросоюз 1 9.01.2025, 11:01

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Теперь законопроект отправится в парламент страны.

Власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Такое решение приняло правительство страны на заседании в четверг, 9 января.

Теперь законопроект отправится в парламент страны, пишет news.am.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения».

В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС. Он напомнил, что Европейский Союз размещал в стране миссию гражданских наблюдателей, а ЕС заявлял о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. «Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС», — сказал Мирзоян.

Власти Армении были готовы вступить в ЕС уже в 2024 году, шутил ранее премьер-министр Никол Пашинян. «В каком году? В этом!» — говорил он в мае 2024 года в ответ на вопрос, когда Армения будет вступать в объединение.

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