СМИ: Российские элиты недовольны 9.01.2025, 11:11

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Санкции бьют все больнее.

В рядах российских элит недовольны, что война, развязанная Россией против Украины, не закончилась в 2024 году, их главная теперь эмоция — разочарование.

Об этом в четверг, 9 января, пишет Meduza со ссылкой на свои источники в администрации президента (АП), а также собеседника в правительстве, двух депутатов Госдумы, сенатора и высокопоставленных чиновников из российских регионов.

По словам источника в правительстве, основное чувство — разочарование, так как ожидали, что война и боевые действия закончатся. Также собеседник журналистов посетовал на чувство усталости и ощущение, «что каждый день погружаешься глубже и глубже».

«Какого-то снятия санкций в обмен на мир тоже ждали. Сейчас они действуют все больнее и больнее», — цитирует издание свой источник из правительства.

«Точкой напряжения» к концу 2024 года, по словам собеседников журналистов, стала ситуация в российской экономике. Крупный бизнес не скрывает недовольство высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком — в октябре она была поднята до 21%.

По словам собеседников издания, «надежды на быстрый мир» и ослабление санкций в 2024 году исчезли после того, как Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ. При этом они соглашаются, что война могла продолжаться и сейчас, вне зависимости от наступления украинских сил на Курщине.

Один из источников, близких к администрации президента, отметил, что Владимиру Путину «нравится воевать» и добавил, что некоторые российские «патриоты», в основном высокопоставленные силовики, требуют полного перехода на военные рельсы и мобилизации.

Также некоторые надежды на окончание войны против Украины у чиновников РФ появились после победы Дональда Трампа на выборах США, однако уровень этих ожиданий «уже не тот».

Собеседники журналистов из политического блока администрации президента также указывают, что возможное завершение войны в текущем 2025 году может быть «потенциальной кризисной» для чиновников. Мол, сейчас, когда война продолжается, понятно, вокруг чего все крутится", а после ее окончания людям придется говорить, почему сейчас тяжело и когда станет легче, а ответов на эти вопросы в АП нет.

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