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«Шутки понятны! Не понятно одно — спасли?»

  • 9.01.2025, 11:16
  • 2,864
«Шутки понятны! Не понятно одно — спасли?»

МЧС показало видео «мамонтенка» на льду.

МЧС опубликовало в TikTok ролик с «мамонтенком», который оказался на льдине посреди реки в городе. Впрочем, комментаторов интересовало не столько напоминание ведомства об опасности выхода на лед зимой, сколько само видео, пишет «Телеграф».

На нем мужчина в неизвестном городе ходит по льдине, пытаясь, видимо, понять, как ему спастись. Ролик сопровождает «Песенка Мамонтенка».

«Это где такое в РБ?» — спросил комментатор, имея в виду то, что такой локации в Беларуси нет.

«Шутки понятны! Не понятно одно: спасли?» — спросила комментаторша.

@mchs112.by Выход на лёд опасен❄️ #мчс #мчсбеларуси #спасатели #спасателибеларуси #101 #112 #911 #безопасность #зима ♬ оригинальный звук - МЧС Республики Беларусь

Кого-то интересовало, как мужчина оказался на этой льдине. Кто-то предположил, что событие случилось на реке Амур в России: «Напротив китайский город Хэйхэ, а снимают с Благовещенска. Был там, очень похоже».

Впрочем, еще одна комментаторша юмор белорусского МЧС не оценила: «Даже не смешно. Человек попал в беду, даже по своей глупости, но в беду».

«А если я мамонтенок?» — с надеждой спросил еще один комментатор.

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