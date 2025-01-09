«Шутки понятны! Не понятно одно — спасли?»
- 9.01.2025, 11:16
- 2,864
МЧС показало видео «мамонтенка» на льду.
МЧС опубликовало в TikTok ролик с «мамонтенком», который оказался на льдине посреди реки в городе. Впрочем, комментаторов интересовало не столько напоминание ведомства об опасности выхода на лед зимой, сколько само видео, пишет «Телеграф».
На нем мужчина в неизвестном городе ходит по льдине, пытаясь, видимо, понять, как ему спастись. Ролик сопровождает «Песенка Мамонтенка».
«Это где такое в РБ?» — спросил комментатор, имея в виду то, что такой локации в Беларуси нет.
«Шутки понятны! Не понятно одно: спасли?» — спросила комментаторша.
@mchs112.by Выход на лёд опасен❄️ #мчс #мчсбеларуси #спасатели #спасателибеларуси #101 #112 #911 #безопасность #зима ♬ оригинальный звук - МЧС Республики Беларусь
Кого-то интересовало, как мужчина оказался на этой льдине. Кто-то предположил, что событие случилось на реке Амур в России: «Напротив китайский город Хэйхэ, а снимают с Благовещенска. Был там, очень похоже».
Впрочем, еще одна комментаторша юмор белорусского МЧС не оценила: «Даже не смешно. Человек попал в беду, даже по своей глупости, но в беду».
«А если я мамонтенок?» — с надеждой спросил еще один комментатор.