В Калифорнии объявлен режим масштабного бедствия из-за пожаров 5 9.01.2025, 11:18

1,780

Огонь распространяется быстро и разрушает около пяти футбольных полей в минуту.

Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров, сообщается на сайте Белого дома. По данным ABC News, в результате пожаров погибли не менее пяти человек, пишет RTVI.

«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», — сказано в заявлении президента.

Также такой режим предусматривает федеральную поддержку для восстановления хозяйства и бизнеса пострадавших. Ответственным за распределение помощи назначен представитель Агентства по управлению в ЧС (FEMA) Кертис Браун.

Как следует из сообщения Белого дома, Байден отменяет визит в Италию, который должен был стать его заключительной зарубежной поездкой на посту президента. Отмечается, что глава государства таким образом хочет сфокусировать усилия на мерах реагирования на пожары в Калифорнии.

Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, приведших к эвакуации нескольких десятков тысяч человек. В зоне возгорания оказались дома знаменитостей и высокопоставленных политиков, включая вице-президента США Камалу Харрис. Голливудские звезды делятся видео пожаров и рассказывают помощи спасательным службам.

Первые сообщения о лесных пожарах в Лос-Анджелесе появились днем 7 января. Огнем изначально был охвачен прибрежный престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. Позднее пожар вспыхнул возле Итон-Каньона и в Херсте, недалеко от Сан-Фернандо.

В Пасифик-Палисейдс, где проживают голливудские звезды, площадь возгорания составила 1 173 гектара. CNN отмечает, что огонь распространяется быстро и разрушает около пяти футбольных полей в минуту. В Палисейдс под угрозой оказались более 10 тыс. домохозяйств и около 13 тыс. строений, пишет New York Times.

TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Малибу полностью сгорел дом телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон. По данным портала, огонь уничтожил все находившееся в доме имущество.

«У меня разбито сердце, это не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорает дотла, — это то, что никто и никогда не должен испытывать», — прокомментировала случившееся Хилтон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com