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Нарколог рассказал, сколько белорусы пьют

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  • 9.01.2025, 11:23
  • 3,086
Нарколог рассказал, сколько белорусы пьют

Достаточно много.

Психиатр-нарколог Вячеслав Солодухо, комментируя по просьбе БелТА статистику Белстата об общем потреблении алкоголя белорусами, сказал, что с точки зрения медицины 11,5 литра на человека в год – это достаточно много.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, если среднее употребление алкоголя превышает 8 литров на человека, это считается критической точкой для развития каких-то национальных традиций, национальности как таковой», - подчеркнул медик и отметил, что белорусы выпивают больше максимума на 3,5 литра.

С другой стороны, Вячеслав Солодухо отметил, что число официально стоящих на учете у наркологов людей с зависимостью снижается.

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