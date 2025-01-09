Нарколог рассказал, сколько белорусы пьют 19 9.01.2025, 11:23

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Достаточно много.

Психиатр-нарколог Вячеслав Солодухо, комментируя по просьбе БелТА статистику Белстата об общем потреблении алкоголя белорусами, сказал, что с точки зрения медицины 11,5 литра на человека в год – это достаточно много.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, если среднее употребление алкоголя превышает 8 литров на человека, это считается критической точкой для развития каких-то национальных традиций, национальности как таковой», - подчеркнул медик и отметил, что белорусы выпивают больше максимума на 3,5 литра.

С другой стороны, Вячеслав Солодухо отметил, что число официально стоящих на учете у наркологов людей с зависимостью снижается.

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