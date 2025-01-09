Владимир Волчков ответил Максиму Мирному 3 9.01.2025, 11:41

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Владимир Волчков

В 2020 году белорусские теннисисты выступили против насилия.

Белорусский теннисист, тренер Владимир Волчков не понимает, почему Максим Мирный «покаялся» за 2020 год. В августе 2020-го теннисист в Instagram протестовал против насилия силовиков в Беларуси («Стоп насилие!!!», — писал он). Записал видео с призывом к силовикам прекратить насилие и Волчков. «Понимаю, что есть разные способы подавления протестов, однако тот уровень жестокости перехлестывал в разы, — говорит он сейчас в интервью блогу «Люди». — Правда, не особо верил, что мой призыв изменит ситуацию».

Максим Мирный «покаялся» за то, что в 2020-м выступил против насилия в стране, осенью 2023 года: «Я не справился. Я живой человек, мы все склонны делать ошибки. Повторюсь: я сожалел о своем эмоциональном выступлении». Как раз в то время у теннисиста возникли серьезные проблемы со здоровьем, а у силовиков появились вопросы к его отцу.

«Посмотрел и не понял, за что Макс извинялся. Видимо, были какие-то глубочайшие потрясения, которые могли заставить его отреагировать тем или иным образом…».

Волчков в последние годы живет и работает в Турции.

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