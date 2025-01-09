закрыть
9 января 2025, четверг, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка решила пожаловаться на соседей, но узнала, что ее дом снесут

1
  • 9.01.2025, 11:50
  • 3,706
Минчанка решила пожаловаться на соседей, но узнала, что ее дом снесут

Сроки женщине не назвали.

Пожилая минчанка решила пожаловалаться на непростые жилищные условия председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву, но история получила неожиданный поворот, пишет агентство «Минск-Новости».

Дело в том, что женщина с дочерью проживает в коммунальной квартире по улице Аэродромной. Ее семья занимает одну комнату, а в двух других проживает еще пять человек. Найти взаимопонимание с соседями у обратившейся за помощью женщины не получается: люди не готовы ни вкладываться в ремонт, ни убирать в местах общего пользования.

Кухарев отметил, что условий для постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий у заявительницы нет — квадратных метров на человека хватает. Однако дом, в котором она проживает, планируется к сносу. Более точный ответ по возможным срокам отселения женщине дадут после того, как детально изучат вопрос.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип