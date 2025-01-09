Минчанка решила пожаловаться на соседей, но узнала, что ее дом снесут

Минчанка решила пожаловаться на соседей, но узнала, что ее дом снесут1
- 9.01.2025, 11:50
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Сроки женщине не назвали.
Пожилая минчанка решила пожаловалаться на непростые жилищные условия председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву, но история получила неожиданный поворот, пишет агентство «Минск-Новости».
Дело в том, что женщина с дочерью проживает в коммунальной квартире по улице Аэродромной. Ее семья занимает одну комнату, а в двух других проживает еще пять человек. Найти взаимопонимание с соседями у обратившейся за помощью женщины не получается: люди не готовы ни вкладываться в ремонт, ни убирать в местах общего пользования.
Кухарев отметил, что условий для постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий у заявительницы нет — квадратных метров на человека хватает. Однако дом, в котором она проживает, планируется к сносу. Более точный ответ по возможным срокам отселения женщине дадут после того, как детально изучат вопрос.