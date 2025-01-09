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В Египте нашли часть основания храма женщины-фараона

  • 9.01.2025, 12:08
В Египте нашли часть основания храма женщины-фараона
иллюстративное фото

Исследователи также нашли и другие артефакты.

На юге Египта в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри археологам удалось найти часть основания храма Хатшепсут — одной из немногих женщин-фараонов. Об этом заявил египтолог Захи Хавасс в ходе пресс-конференции, пишет Reuters.

«Обнаружена часть основания храма Хатшепсут, которое находилось в окрестностях долины и было главными входными воротами в храм», — отметил он.

Помимо прочего, исследователи нашли бронзовые монеты с изображениями Александра Македонского, датируемые периодом Птолемея I (367—283).

Археологические раскопки в этом районе проходили с сентября 2022 года.

В декабре 2024 года издание Live Science сообщало, что международная группа археологов во время раскопок в Египте нашла небольшую статуэтку, предположительно изображающую лицо знаменитой египетской царицы Клеопатры VII. Небольшая белая мраморная статуя, изображающая женщину в царской короне, была обнаружена археологами на месте древнеегипетского города Тапосирис Магна под стеной храма.

Также археологи нашли 337 монет с изображением Клеопатры, бронзовое кольцо, посвященное богине Хатхор, и амулет с надписью «Справедливость Ра восстала».

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