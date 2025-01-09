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Пряник сменится на кнут

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 9.01.2025, 12:13
  • 4,344
Пряник сменится на кнут

Самовлюбленного миллиардера это быстро начнет раздражать.

Дональд Трамп начал корректировать свои предвыборные планы, заявив, что «российско-украинскую войну можно завершить за полгода».

Изначально он собирался положить ей конец за 24 часа.

При этом по информации ряда источников, приближенных к команде Трампа, новая администрация США всё более скептически смотрит на будущие переговоры с Кремлём, считая Путина «недоговороспособным».

Серьёзных же уступов по Украине РФ никто делать не станет, ибо это повлечёт критические имиджевые потери для Вашингтона.

Как мы ранее и писали, престарелый Вождь воспринял попытки с ним договориться за слабость Запада и теперь поставит пластинку: «все цели «СВО» будут достигнуты!»

Самовлюблённого миллиардера это быстро начнёт раздражать и пряник сменится на кнут.

Очевидно, при Путине российско-украинский конфликт принципе быть завершён не может, а о перемирии заговорят лишь тогда, когда одна из сторон полностью утратит возможность продолжать активные боевые действия.

Пока же всё идёт к тому, что весной-летом вместо мира нас ожидает новая эскалация, способная вывести конфликт на принципиально новый уровень.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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